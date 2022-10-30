Росія знову використовує продовольство як зброю, - МЗС Нідерландів

Нідерланди закликали Росію дотримуватися "зернової угоди" і не використовувати продовольство як зброю.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

“Зернова угода має вирішальне значення для продовольчої безпеки у всьому світі. Це не розмінна монета. Але Російська Федерація знову використовує продовольство як зброю за рахунок тих, хто найбільше цього потребує. Ми закликаємо їх дотримуватись угоди, яку вони підписали”, - зазначив Хукстра.

Нагадаємо, вчора, 29 жовтня, Росія заявила про свій вихід із зернової угоди нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА".

Після цього Боррель закликав Москву скасувати таке рішення, оскільки воно ставить під загрозу основний шлях експорту зерна та добрив з України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.