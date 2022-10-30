Россия снова использует продовольствие в качестве оружия, - МИД Нидерландов

Нидерланды призвали Россию соблюдать "зерновое соглашение" и не использовать продовольствие в качестве оружия.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

“Зерновое соглашение имеет решающее значение для продовольственной безопасности во всем мире. Это не разменная монета. Но Российская Федерация снова использует продовольствие в качестве оружия за счет тех, кто больше всего в этом нуждается. Мы призываем их соблюдать соглашение, которое они подписали”, - отметил Хукстра.

Напомним, вчера, 29 октября, Россия заявила о своем выходе из зерновой сделки якобы из-за "атаки Украины на корабли Черноморского флота при помощи БПЛА".

После этого Боррель призвал Москву отменить такое решение, поскольку оно ставит под угрозу основной путь экспорта зерна и удобрений из Украины.

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