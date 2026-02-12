Росія знову вдарила по теплоелектростанції ДТЕК: суттєво пошкоджено обладнання

Обстріл України 12 лютого

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого російські війська атакували балістикою та дронами одразу кілька регіонів України. Зокрема, під ударом були Київ, Одеса та Дніпро.

У Києві зафіксовано три локації з наслідками та пошкодженнями - усі у Дніпровському та Дарницькому районах.

Внаслідок масованої атаки РФ на Київ без теплопостачання залишилися загалом 3700 будинків, а близько 107 тисяч родин - тимчасово без світла.

Також росіяни атакували Одещину, використавши ударні безпілотники. Так, в Одеському районі пошкоджено цивільну та енергетичну інфраструктуру.

Внаслідок обстрілу зруйновано фасад та дах багатоквартирного будинку, виникли пожежі на території ринку та супермаркету, зайнялися 15 приватних автомобілей.

Окрім того, російські війська атакували енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області. Є значні руйнування, ремонт потребуватиме тривалого часу.

Окупанти також масовано атакували Дніпро і район. Постраждали четверо людей, серед них немовля та 4-річна дівчинка. Також через атаку сталося кілька займань. Пошкоджені об'єкт інфраструктури, приватні будинки та авто.

Детальніше про наслідки нічного масованого обстрілу України - в матеріалі РБК-Україна.