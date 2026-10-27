UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Росія знову вдарила по Південному мосту: метро в Києві працює з обмеженнями на двох лініях

05:18 27.10.2026 Вт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: після влучання в Південний міст зелена гілка метро в Києві працює частково (Getty Images)

Через нічну атаку на Київ 27 жовтня пошкоджено Південний міст і наземну інфраструктуру метро. Зелена і червона лінії працюють частково, дві станції тимчасово зачинені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка, Київську міську військову адміністрацію та Київську міську державну адміністрацію.

Червона лінія

Поїзди курсують між станціями "Академмістечко" і "Дарниця". Станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово зачинені для пасажирів.

Зелена лінія

Поїзди курсують лише підземними ділянками:

  • "Сирець" - "Видубичі";
  • "Осокорки" - "Червоний хутір".

Рух поїздів через Південний міст тимчасово призупинено.

Рух автотранспорту Південним мостом також обмежено. На місці працюють фахівці, про відновлення звичного графіка метро в КМДА повідомлять додатково.

Південний міст пошкоджують не вперше. Після атаки 22 жовтня на ньому так само постраждала інфраструктура метро, зелена лінія кілька годин працювала двома ділянками, а рух автотранспорту з правого на лівий берег обмежували.

Цієї ночі Росія двічі атакувала Київ балістикою. Увечері 26 жовтня ракети влучили в корпус університету, гуртожитки і житлові будинки в Деснянському районі, загинула людина, ще щонайменше 10 постраждали. Під час другої атаки у Подільському районі ракета влучила в адміністративну будівлю.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївМетроМіст