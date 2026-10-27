Росія знову вдарила по Південному мосту: метро в Києві працює з обмеженнями на двох лініях

Південний міст пошкоджують не вперше. Після атаки 22 жовтня на ньому так само постраждала інфраструктура метро, зелена лінія кілька годин працювала двома ділянками, а рух автотранспорту з правого на лівий берег обмежували.

Цієї ночі Росія двічі атакувала Київ балістикою. Увечері 26 жовтня ракети влучили в корпус університету, гуртожитки і житлові будинки в Деснянському районі, загинула людина, ще щонайменше 10 постраждали. Під час другої атаки у Подільському районі ракета влучила в адміністративну будівлю.