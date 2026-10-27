ДСНС показала наслідки удару по університету в Києві: загинула людина, 10 поранених

Унаслідок російської атаки на Київ увечері 26 жовтня загинула людина, ще щонайменше 10 постраждали. Під ударом опинилися корпус університету, гуртожитки і житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Тут частково зруйновано триповерхову нежитлову будівлю - від даху до підвалу. Під час рятувальних робіт знайшли тіло загиблої людини.

Росіяни вдарили по території навчального закладу. Пошкоджено корпус одного з університетів, гуртожитки і житлові будинки поруч.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ракети влучили в дуже людні місця, поруч не було жодного військового об'єкта. За його словами, затримки з постачанням засобів ППО для України "допомагають терору".

Атака почалася близько 22:00, у місті пролунали вибухи. Згодом стало відомо про пошкоджений гуртожиток у Деснянському районі, у мережі пишуть про ДТЕУ, а також про удар по бригаді медиків, яка їхала на виклик.