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ДСНС показала наслідки удару по університету в Києві: загинула людина, 10 поранених

00:04 27.10.2026 Вт
1 хв
aimg Катерина Коваль
ДСНС показала наслідки удару по університету в Києві: загинула людина, 10 поранених Фото: наслідки російського балістичного обстрілу (t.me/dsns_telegram)
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Унаслідок російської атаки на Київ увечері 26 жовтня загинула людина, ще щонайменше 10 постраждали. Під ударом опинилися корпус університету, гуртожитки і житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Деснянський район

Росіяни вдарили по території навчального закладу. Пошкоджено корпус одного з університетів, гуртожитки і житлові будинки поруч.

Ще одна ракета влучила в легковий автомобіль біля станції метро.

Щонайменше 10 людей постраждали за кількома адресами.

ДСНС показала наслідки удару по університету в Києві: загинула людина, 10 пораненихДСНС показала наслідки удару по університету в Києві: загинула людина, 10 пораненихДСНС показала наслідки удару по університету в Києві: загинула людина, 10 пораненихДСНС показала наслідки удару по університету в Києві: загинула людина, 10 пораненихДСНС показала наслідки удару по університету в Києві: загинула людина, 10 пораненихДСНС показала наслідки удару по університету в Києві: загинула людина, 10 пораненихДСНС показала наслідки удару по університету в Києві: загинула людина, 10 поранених

Фото: наслідки російської атаки на Київ 27 жовтня (t.me/dsns_telegram)

Дніпровський район

Тут частково зруйновано триповерхову нежитлову будівлю - від даху до підвалу. Під час рятувальних робіт знайшли тіло загиблої людини.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ракети влучили в дуже людні місця, поруч не було жодного військового об'єкта. За його словами, затримки з постачанням засобів ППО для України "допомагають терору".

Атака почалася близько 22:00, у місті пролунали вибухи. Згодом стало відомо про пошкоджений гуртожиток у Деснянському районі, у мережі пишуть про ДТЕУ, а також про удар по бригаді медиків, яка їхала на виклик.

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Київ Обстріл Києва Війна в Україні ДСНС
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