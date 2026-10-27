Россия снова ударила по Южному мосту: метро в Киеве работает с ограничениями на двух линиях

Южный мост повреждают не в первый раз. После атаки 22 октября на нем также пострадала инфраструктура метро, зеленая линия несколько часов работала двумя участками, а движение автотранспорта с правого на левый берег ограничивали.

Этой ночью Россия дважды атаковала Киев баллистикой. Вечером 26 октября ракеты попали в корпус университета, общежития и жилые дома в Деснянском районе, погиб человек, еще не менее 10 пострадали. Во время второй атаки в Подольском районе ракета попала в административное здание.