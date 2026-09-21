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Росія знову вдарила по Одеській області: спалахнули продуктові склади

09:22 21.09.2026 Пн
1 хв
aimg Анастасія Никончук
Фото: Обстріл Одеської області 21 вересня (ДСНС)

Російські війська вночі знову атакували Одеську область. Внаслідок удару спалахнули складські приміщення, які раніше вже зазнавали російської атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Одеської ОВ Олега Кіпера в мережі Telegram.

Що сталося

Під час нічної атаки російські війська завдали удару по складським приміщенням в Одеській області. Як повідомили у ДСНС, ці об'єкти вже ставали метою російських атак.

Після удару на території складів виникла масштабна пожежа. Рятувальники розпочали ліквідацію займання.

Фото: Одеська ОВА

Наслідки атаки

За попередньою інформацією, внаслідок російського удару ніхто не загинув та не постраждав. Пожежу вже ліквідували.

До ліквідації наслідків атаки залучили понад 80 рятувальників. Їхню роботу ускладнювала загроза повторних повітряних ударів.

У ДСНС також уточнили, що складські приміщення раніше вже атакували російські війська.

Фото: ДСНС

Нагадуємо, що раніше у мережі "АТБ" спростували інформацію про повне припинення роботи у Херсоні. У компанії заявили, що магазини продовжують працювати там, де це дозволяє ситуація із безпекою, а закриття окремих торгових точок пов'язане виключно з ризиками для співробітників та покупців.

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