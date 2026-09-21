Росія знову вдарила по Одеській області: спалахнули продуктові склади

Що сталося

Під час нічної атаки російські війська завдали удару по складським приміщенням в Одеській області. Як повідомили у ДСНС, ці об'єкти вже ставали метою російських атак.

Після удару на території складів виникла масштабна пожежа. Рятувальники розпочали ліквідацію займання.

Фото: Одеська ОВА

Наслідки атаки

За попередньою інформацією, внаслідок російського удару ніхто не загинув та не постраждав. Пожежу вже ліквідували.

До ліквідації наслідків атаки залучили понад 80 рятувальників. Їхню роботу ускладнювала загроза повторних повітряних ударів.

У ДСНС також уточнили, що складські приміщення раніше вже атакували російські війська.