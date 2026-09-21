Россия снова ударила по Одесской области: загорелись продуктовые склады

Что произошло

Во время ночной атаки российские войска нанесли удар по складским помещениям в Одесской области. Как сообщили в ГСЧС, эти объекты уже становились целью российских атак.

После удара на территории складов возник масштабный пожар. Спасатели приступили к ликвидации возгорания.

Фото: Одесская ОВА

Последствия атаки

По предварительной информации, в результате российского удара никто не погиб и не пострадал. Пожар уже ликвидировали.

К ликвидации последствий атаки привлекли более 80 спасателей. Их работу осложняла угроза повторных воздушных ударов.

В ГСЧС также уточнили, что складские помещения ранее уже были атакованы российскими войсками.