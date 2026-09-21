Россия снова ударила по Одесской области: загорелись продуктовые склады

Российские войска ночью снова атаковали Одесскую область. В результате удара загорелись складские помещения, которые ранее уже подвергались российской атаке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской ОВА Олега Кипера в сети Telegram.
Во время ночной атаки российские войска нанесли удар по складским помещениям в Одесской области. Как сообщили в ГСЧС, эти объекты уже становились целью российских атак.
После удара на территории складов возник масштабный пожар. Спасатели приступили к ликвидации возгорания.
По предварительной информации, в результате российского удара никто не погиб и не пострадал. Пожар уже ликвидировали.
К ликвидации последствий атаки привлекли более 80 спасателей. Их работу осложняла угроза повторных воздушных ударов.
В ГСЧС также уточнили, что складские помещения ранее уже были атакованы российскими войсками.
Напоминаем, что ранее в сети "АТБ" опровергли информацию о полном прекращении работы в Херсоне. В компании заявили, что магазины продолжают работать там, где это позволяет ситуация с безопасностью, а закрытие отдельных торговых точек связано исключительно с рисками для сотрудников и покупателей.