В АТБ відповіли на вкид про "закриття всіх магазинів" у Херсоні

Мережа "АТБ" спростувала чутки про повний вихід з Херсона. Магазини продовжують працювати в місті там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії "АТБ-Маркет".

Чому закриваються окремі магазини

У компанії наголосили, що інформація про нібито повне припинення роботи мережі в місті не відповідає дійсності.

Закриття окремих торговельних точок зумовлене виключно питанням безпеки.

Йдеться лише про ті об'єкти, які зазнали пошкоджень або були зруйновані внаслідок російських обстрілів. Повноцінна та безпечна робота в таких приміщеннях наразі неможлива.

Мережа продовжує роботу

У компанії зазначили, що "АТБ" не йде з Херсона. Усі магазини, які мають змогу гарантувати належний рівень безпеки для покупців і персоналу, надалі обслуговують містян.

Мешканців Херсона закликають не піддаватися маніпуляціям і довіряти лише офіційним джерелам компанії.