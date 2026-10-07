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Росія знову ударила ракетами по Київському КПК, виробництво зупинено

16:39 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Київський КПК після російського ракетного удару (facebook.com/KyivCPM)

Київський картонно-паперовий комбінат в Обухові знову зазнав ракетної атаки РФ. Цього разу виробництво призупинили через масштабні пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Київського КПК у Facebook.

Київський КПК під ракетною атакою

7 жовтня Київський картонно-паперовий комбінат вже втретє за останні пів року був атакований ворожими ракетами.

"Серйозних руйнувань зазнали виробничі та складські приміщення, пошкоджено обладнання й інженерні комунікації", - йдеться у дописі.

У результаті вибухів після обстрілу виникли пожежі. Їх досі ліквідовують рятувальники.

"Наразі роботу виробництва зупинено. Попри серйозні матеріальні збитки для нас головне, що ніхто з наших працівників, які діяли згідно з безпековими інструкціями, не постраждав", - зазначили у пресслужбі.

Що відомо про КПК

Нагадаємо, ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" є підприємством целюлозно-паперової галузі. Воно розташоване у місті Обухів Київської області та входить до складу австрійського холдингу Pulp Mill Holding.

Підприємство виготовляє картон, гофротару та продукцію санітарно-гігієнічного призначення.

Серед його брендів:

  • "Обухів65",
  • "Обухівська",
  • "Диво",
  • "Диво Premio",
  • "Диво Бізнес".

Раніше РБК-Україна писало, що унаслідок нічної ракетної атаки по Києву було уражено новий склад видавництва "Книголав". У результаті обстрілу знищено десятки тисяч книжок.

Крім того, окупанти 30 вересня ударили по супермаркету "Фора" в Іванковичах Київської області. Є пошкодження магазину.

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