Росія знову ударила ракетами по Київському КПК, виробництво зупинено

Київський КПК під ракетною атакою

7 жовтня Київський картонно-паперовий комбінат вже втретє за останні пів року був атакований ворожими ракетами.



"Серйозних руйнувань зазнали виробничі та складські приміщення, пошкоджено обладнання й інженерні комунікації", - йдеться у дописі.



У результаті вибухів після обстрілу виникли пожежі. Їх досі ліквідовують рятувальники.



"Наразі роботу виробництва зупинено. Попри серйозні матеріальні збитки для нас головне, що ніхто з наших працівників, які діяли згідно з безпековими інструкціями, не постраждав", - зазначили у пресслужбі.

Що відомо про КПК

Нагадаємо, ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" є підприємством целюлозно-паперової галузі. Воно розташоване у місті Обухів Київської області та входить до складу австрійського холдингу Pulp Mill Holding.

Підприємство виготовляє картон, гофротару та продукцію санітарно-гігієнічного призначення.

Серед його брендів: