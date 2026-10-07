Россия снова ударила ракетами по Киевскому КБК, производство остановлено

Киевский КБК под ракетной атакой

7 октября Киевский картонно-бумажный комбинат уже в третий раз за последние полгода был атакован вражескими ракетами.



"Серьезные разрушения получили производственные и складские помещения, повреждены оборудование и инженерные коммуникации", - говорится в сообщении.



В результате взрывов после обстрела произошли пожары. Их до сих пор ликвидируют спасатели.



"В настоящее время работа производства остановлена. Несмотря на серьезный материальный ущерб для нас главное, что никто из наших работников, действовавших в соответствии с инструкциями безопасности, не пострадал", - отметили в пресс-службе.

Что известно о КБК

Напомним, ЧАО "Киевский картонно-бумажный комбинат" является предприятием целлюлозно-бумажной отрасли. Оно расположено в Обухове Киевской области и входит в состав австрийского холдинга Pulp Mill Holding.

Предприятие производит картон, гофротара и продукцию санитарно-гигиенического назначения.

Среди его брендов: