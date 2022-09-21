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Росія знову спробує знищити Україну та змінити її кордони, - Моравецький про мобілізацію

Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Рішення Кремля оголосити часткову мобілізацію, є нічим іншим, як черговою спробою знищити Україну та змінити її кордони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Коментуючи часткову мобілізацію у Росії, за словами прем'єра Польщі Матеуша Моравецького, таким чином Москва робить чергову спробу змінити кордони України, однак союзники Києва зроблять усе можливе, аби допомогти країні захистити себе.

"Ми зробимо все можливе з нашими союзниками, щоб НАТО ще більше підтримало Україну, щоб вона могла захистити себе", - заявив Моравецький.

Прем'єр додав, що світ не повинен допустити захоплення України Росією.

"Повідомлення про часткову мобілізацію підтвердилися, Росія намагатиметься знищити Україну і захопити частину її території. Ми не можемо цього допустити", - додав прем'єр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.

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