Росія знову спробує знищити Україну та змінити її кордони, - Моравецький про мобілізацію

Рішення Кремля оголосити часткову мобілізацію, є нічим іншим, як черговою спробою знищити Україну та змінити її кордони.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Коментуючи часткову мобілізацію у Росії, за словами прем'єра Польщі Матеуша Моравецького, таким чином Москва робить чергову спробу змінити кордони України, однак союзники Києва зроблять усе можливе, аби допомогти країні захистити себе.
"Ми зробимо все можливе з нашими союзниками, щоб НАТО ще більше підтримало Україну, щоб вона могла захистити себе", - заявив Моравецький.
Прем'єр додав, що світ не повинен допустити захоплення України Росією.
"Повідомлення про часткову мобілізацію підтвердилися, Росія намагатиметься знищити Україну і захопити частину її території. Ми не можемо цього допустити", - додав прем'єр.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.
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