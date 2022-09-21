Россия снова попытается уничтожить Украину и изменить ее границы, - Моравецкий о мобилизации

Комментируя частичную мобилизацию в России, по словам премьера Польши Матеуша Моравецкого, Москва делает очередную попытку изменить границы Украины, однако союзники Киева сделают все возможное, чтобы помочь стране защитить себя.

"Мы сделаем все возможное с нашими союзниками, чтобы НАТО еще больше поддержало Украину, чтобы она могла защитить себя", – заявил Моравецкий.

Премьер добавил, что мир не должен допустить захвата Украины Россией.

"Сообщения о частичной мобилизации подтвердились, Россия постарается уничтожить Украину и захватить часть ее территории. Мы не можем этого допустить", - добавил премьер.