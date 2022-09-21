RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия снова попытается уничтожить Украину и изменить ее границы, - Моравецкий о мобилизации

Фото: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Решение Кремля объявить частичную мобилизацию является ничем иным, как очередной попыткой уничтожить Украину и изменить ее границы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Комментируя частичную мобилизацию в России, по словам премьера Польши Матеуша Моравецкого, Москва делает очередную попытку изменить границы Украины, однако союзники Киева сделают все возможное, чтобы помочь стране защитить себя.

"Мы сделаем все возможное с нашими союзниками, чтобы НАТО еще больше поддержало Украину, чтобы она могла защитить себя", – заявил Моравецкий.

Премьер добавил, что мир не должен допустить захвата Украины Россией.

"Сообщения о частичной мобилизации подтвердились, Россия постарается уничтожить Украину и захватить часть ее территории. Мы не можем этого допустить", - добавил премьер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать к 300 тысячам резервистов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаРоссийская Федерация