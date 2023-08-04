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Росія знову спробує атакувати енергосистему, Україна готується до цього, - ГУР

Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти можуть спробувати знову залишити українців без світла та тепла у холодний період. Але Україна готується до цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького в інтерв'ю Civilmedia.

"Очевидно, що Росія восени та взимку знову спробує зруйнувати нашу енергосистему, щоб позбавити українців світла та тепла, деморалізувати наше суспільство та викликати нову хвилю вимушеної еміграції", - сказав він.

За словами Скібіцького, росіяни зараз проводять розвідку, щоб визначити пріоритетні об’єкти енергетичної системи. Україна готується до можливих атак ворога.

"Ми знаємо про ці плани ворога і вже влітку готуємося до зими. А український наступ, як я вже сказав, триває. Тож до зими побачимо, що буде", - додав розвідник.

Представник розвідки наголосив, що незмінною метою України є звільнення всіх територій від російських загарбників, сталий мир і гарантії безпеки.

РФ восени може активізувати удари

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія активізує виробництво крилатих ракет Х-50. Це, ймовірно, свідчить про те, що окупанти готуються посилити ракетні атаки восени.

РБК-Україна раніше розповідало, що відомо про ракети Х-50, серійне виробництво налагоджують окупанти.

Крім того, відомо, що Росія на своїй території почала збирати дрони-камікадзе "Шахед", які раніше закуповувала в Ірані.

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