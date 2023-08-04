Россия снова попытается атаковать энергосистему, Украина готовится к этому, - ГУР

"Очевидно, что Россия осенью и зимой снова попытается разрушить нашу энергосистему, чтобы избавить украинцев от света и тепла, деморализовать наше общество и вызвать новую волну вынужденной эмиграции", - сказал он.

По словам Скибицкого, россияне сейчас проводят разведку, чтобы определить приоритетные объекты энергетической системы. Украина готовится к возможным атакам врага.

"Мы знаем об этих планах врага и уже летом готовимся к зиме. А украинское наступление, как я уже сказал, продолжается. Так что до зимы увидим, что будет", - добавил разведчик.

Представитель разведки подчеркнул, что неизменной целью Украины является освобождение всех территорий от российских захватчиков, постоянный мир и гарантии безопасности.

РФ осенью может активизировать удары

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия активизирует производство крылатых ракет Х-50. Это, вероятно, свидетельствует о том, что оккупанты готовятся усилить ракетные атаки осенью.

РБК-Украина ранее рассказывало, что известно о ракетах Х-50, серийное производство которых налаживают оккупанты.

Кроме того, известно, что Россия на своей территории начала собирать дроны-камикадзе "Шахед", которые ранее покупала в Иране.

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