RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия снова попытается атаковать энергосистему, Украина готовится к этому, - ГУР

Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты могут попытаться снова оставить украинцев без света и тепла в холодный период. Но Украина готовится к этому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в интервью Civilmedia.

"Очевидно, что Россия осенью и зимой снова попытается разрушить нашу энергосистему, чтобы избавить украинцев от света и тепла, деморализовать наше общество и вызвать новую волну вынужденной эмиграции", - сказал он.

По словам Скибицкого, россияне сейчас проводят разведку, чтобы определить приоритетные объекты энергетической системы. Украина готовится к возможным атакам врага.

"Мы знаем об этих планах врага и уже летом готовимся к зиме. А украинское наступление, как я уже сказал, продолжается. Так что до зимы увидим, что будет", - добавил разведчик.

Представитель разведки подчеркнул, что неизменной целью Украины является освобождение всех территорий от российских захватчиков, постоянный мир и гарантии безопасности.

РФ осенью может активизировать удары

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия активизирует производство крылатых ракет Х-50. Это, вероятно, свидетельствует о том, что оккупанты готовятся усилить ракетные атаки осенью.

РБК-Украина ранее рассказывало, что известно о ракетах Х-50, серийное производство которых налаживают оккупанты.

Кроме того, известно, что Россия на своей территории начала собирать дроны-камикадзе "Шахед", которые ранее покупала в Иране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетиатака дроновГУРракетна атакаГлавное управление разведкиВойна в УкраинеВойна России против Украины