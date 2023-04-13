Росія влітку планує запустити виробництво Х-50: що це за ракета

Генштаб ЗСУ дізнався, що вже цього червня Росія має намір почати серійне виробництво крилатих ракет типу Х-50. Через що ворог може активізувати удари по Україні восени.

Що на сьогодні відомо про російську Х-50 - зібрало РБК-Україна.

Характеристика ракет

Як свідчать дані з відкритих джерел, наразі ракети Х-50 ("Оріон") існують лише на паперах.

Однак є інформація про те, якою вона все ж має бути. За очікуваннями росіян, їх нова крилата ракета Х-50 нібито зможе вражати цілі на дальності до 1,5 тисяч кілометрів

У 2017 році повідомлялося, що виробництво Х-50 планується розгорнути в рамках нової російської держпрограми озброєнь.

Зокрема, як пише Defense Express, в грудні 2017 року стало відомо, що російський ВПК веде роботи по крилатій ракеті проекту Х-50 "Оріон" (котра також зустрічалась під позначенням "Изделие 715") як продовження робіт по темі Х-СД (середньої дальності).

Схематично Х-50 виглядала як зменшена копія Х-101, але при цьому росіяни порівнювали свою КР проекту "Оріон" також з Х-59МК2, хоча у цих двох "виробів" - дві різні "ніші" застосування.

Фото: росіяни "засвітили" ракету під назвою "Виріб 720", яка може бути результатом мутації проекту Х-50 (defence-ua)

Відомо, що Х-50 є дозвуковою крилатою ракетою, яка використовує систему наведення стратегічної ракети Х-101. На відміну від Х-101, Х-50 має менший за розмірами планер.

Також нова ракета нібито буде мати довжину шість метрів і масу близько 1600 кілограмів, її крейсерська швидкість польоту - 700 кілометрів на годину (максимальна - 950).

Фото: схематичне порівняння ракет Х-101, Х-59МК2 та Х-50 (defence-ua)

Х-50 буде оснащена системою самооборони, що включає невелику станцію електронних перешкод і пастки, що буксируються. За даними росЗМІ, залежно від бойової частини вона зможе вражати захищені цілі (наприклад, бункери) або об'єкти, що займають велику площу (наприклад, аеродроми чи склади).

Роботи над створенням крилатої ракети середньої дальності було розпочато у 1990-х роках, але згодом було припинено. Виріб розроблений конструкторським бюро "Райдуга", яке спеціалізується на створенні крилатих ракет.

Однак в лютому 2023 року у Росії "засвітили" крилату ракету під індексом "Виріб 720", характеристики якої поки лишаються невідомі. Тоді аналітики Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) вивели генезу "Виріб 720" від ракети Х-69. Однак не виключено, ще це насправді результат "мутації" ракети проекту Х-50.

Які літаки можуть нести Х-50

За даними російських джерел, носіями Х-50 нібито можуть бути бомбардувальники Ту-22М3, а також стратегічні Ту-95МС та Ту-160.

Але є цікавий нюанс - Казанський авіазавод у РФ нещодавно представив замовнику модернізованого "стратега" Ту-22М3М. Очікується, що саме цей літак росіяни хочуть використовувати в якості носія Х-50.

Однак наразі на озброєнні ВКС РФ є лише один такий бомбардувальник. Він був створений у 2018 році.

За даними Defense Express, роспропагандисти нібито вже заявляли, що один Ту-22М3М зможе брати до 6 ракет Х-50 в бомбовідсіку та до 2 ракет на зовнішній підвісці. І що закупка таких КР передбачена державною програмою озброєнь (ГПВ) на 2018-2027 роки.

Як підсумок, згідно з відкритими джерелами, Росія ще не має на озброєнні Х-50, але з її носієм було вже досягнуто деякого прогресу.

Детальніше про те, скільки ще в Росії залишається ракет та чи встигає ворог поповнювати запаси - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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