Росія знову скаржиться: на їх посольство у Швеції скинули пакет із фарбою

Зауважимо, що це не перший подібний випадок. Зокрема минулого року невідомі влаштували напад на посольство Швеції у Москві.

Група осіб застосувала газові балончики в приміщенні охорони біля посольства. За ці дії їх затримала місцева поліція.

А вже за кілька днів у Швеції безпілотник скинув фарбу на посольство Російської Федерації.

Крім того, на початку цього року у Стокгольмі невідомий на авто намагався прорватись в російське посольство.

Ще до цього огорожу будівлі російського посольства червоною фарбою облили у столиці Польщі Варшаві. Група людей зробила це на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну та військової агресії.