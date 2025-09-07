UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Росія знову скаржиться: на їх посольство у Швеції скинули пакет із фарбою

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Стокгольмі на територію російського посольства невідомий дрон скинув пакет із фарбою. Росіяни активно почали на це скаржитись в соцмережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Сьогодні, 7 вересня, посольство Росії у Швеції знову "зазнало нападу" з використанням дрона. 

За даними російської дипмісії з невідомого безпілотника на територію посольства було скинуто пластиковий пакет з фарбою.

Зауважимо, що це не перший подібний випадок. Зокрема минулого року невідомі влаштували напад на посольство Швеції у Москві.

Група осіб застосувала газові балончики в приміщенні охорони біля посольства. За ці дії їх затримала місцева поліція.

А вже за кілька днів у Швеції безпілотник скинув фарбу на посольство Російської Федерації.

Крім того, на початку цього року у Стокгольмі невідомий на авто намагався прорватись в російське посольство.

Ще до цього огорожу будівлі російського посольства червоною фарбою облили у столиці Польщі Варшаві. Група людей зробила це на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну та військової агресії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяШвеція