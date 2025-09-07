RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Россия снова жалуется: на их посольство в Швеции сбросили пакет с краской

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Стокгольме на территорию российского посольства неизвестный дрон сбросил пакет с краской. Россияне активно начали на это жаловаться в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сегодня, 7 сентября, посольство России в Швеции снова "подверглось нападению" с использованием дрона.

По данным российской дипмиссии с неизвестного беспилотника на территорию посольства был сброшен пластиковый пакет с краской.

Заметим, что это не первый подобный случай. В частности, в прошлом году неизвестные устроили нападение на посольство Швеции в Москве.

Группа лиц применила газовые баллончики в помещении охраны возле посольства. За эти действия их задержала местная полиция.

А уже через несколько дней в Швеции беспилотник сбросил краску на посольство Российской Федерации.

Кроме того, в начале этого года в Стокгольме неизвестный на авто пытался прорваться в российское посольство.

Еще до этого ограждение здания российского посольства красной краской облили в столице Польши Варшаве. Группа людей сделала это в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину и военной агрессии.

