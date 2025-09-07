Россия снова жалуется: на их посольство в Швеции сбросили пакет с краской

В Стокгольме на территорию российского посольства неизвестный дрон сбросил пакет с краской. Россияне активно начали на это жаловаться в соцсетях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Сегодня, 7 сентября, посольство России в Швеции снова "подверглось нападению" с использованием дрона.
По данным российской дипмиссии с неизвестного беспилотника на территорию посольства был сброшен пластиковый пакет с краской.
Заметим, что это не первый подобный случай. В частности, в прошлом году неизвестные устроили нападение на посольство Швеции в Москве.
Группа лиц применила газовые баллончики в помещении охраны возле посольства. За эти действия их задержала местная полиция.
А уже через несколько дней в Швеции беспилотник сбросил краску на посольство Российской Федерации.
Кроме того, в начале этого года в Стокгольме неизвестный на авто пытался прорваться в российское посольство.
Еще до этого ограждение здания российского посольства красной краской облили в столице Польши Варшаве. Группа людей сделала это в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину и военной агрессии.