Россия снова жалуется: на их посольство в Швеции сбросили пакет с краской

Заметим, что это не первый подобный случай. В частности, в прошлом году неизвестные устроили нападение на посольство Швеции в Москве.

Группа лиц применила газовые баллончики в помещении охраны возле посольства. За эти действия их задержала местная полиция.

А уже через несколько дней в Швеции беспилотник сбросил краску на посольство Российской Федерации.

Кроме того, в начале этого года в Стокгольме неизвестный на авто пытался прорваться в российское посольство.

Еще до этого ограждение здания российского посольства красной краской облили в столице Польши Варшаве. Группа людей сделала это в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину и военной агрессии.