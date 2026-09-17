Россия снова атаковала здание "Киевстар" на Киевщине, есть повреждения

Враг снова избрал целью здание "Киевстар". В этот раз повреждение получило отделение компании в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании "Киевстар" в Threads.

Обстрел здания "Киевстара"

В "Киевстар" отметили, что 17 сентября в результате очередной вражеской атаки в Киевской области было повреждено здание, где размещается оборудование компании.

"Сотрудники компании не пострадали. Услуги Киевстар для абонентов предоставляются без изменений", - уточнили они.

По словам пресс-службы, команда работает над оценкой последствий атаки России.

Ранее РБК-Украина писало, что 11 сентября оккупанты дроновыми ударами повредили здание компании "Киевстар".

Под атаку врага попал офис инженерной команды "Киевстар".

Сотрудники не пострадали, а сеть продолжает работать в обычном режиме.