Россия снова атаковала здание "Киевстар" на Киевщине, есть повреждения
Враг снова избрал целью здание "Киевстар". В этот раз повреждение получило отделение компании в Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании "Киевстар" в Threads.
Обстрел здания "Киевстара"
В "Киевстар" отметили, что 17 сентября в результате очередной вражеской атаки в Киевской области было повреждено здание, где размещается оборудование компании.
"Сотрудники компании не пострадали. Услуги Киевстар для абонентов предоставляются без изменений", - уточнили они.
По словам пресс-службы, команда работает над оценкой последствий атаки России.
Ранее РБК-Украина писало, что 11 сентября оккупанты дроновыми ударами повредили здание компании "Киевстар".
Под атаку врага попал офис инженерной команды "Киевстар".
Сотрудники не пострадали, а сеть продолжает работать в обычном режиме.
Также сообщалось, что Россия утром 17 сентября нанесла новый удар по "Запорожстали". В результате атаки повреждены производственные объекты и инфраструктура предприятия, один работник госпитализирован.