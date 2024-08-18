Россия снова атакует Украину ударными дронами (обновляется)

Военные армии РФ запустили в направлении Украины ударные дроны. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, в данный момент БпЛА в Полтавской области движутся в направлении Черкасской области.

Мониторинговые паблики также сообщили о выходе на пусковые рубежи стратегической авиации РФ в Каспийском регионе. Согласно последней информации, бомбардировщики имитировали пуски ракет. Реальных запусков ракет пока не зафиксировано.

По состоянию на сейчас, карта воздушных тревог Украины выглядит так: