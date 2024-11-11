Росія знову атакує Україну "Шахедами": де їх фіксують
Російські окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед" сьогодні, 11 листопада ввечері. Загроза є для низки областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та карту тривог.
За даними Повітряних сил, російські безпілотники помітили:
- на півночі Запорізької області, прямують у бік Дніпра, Кам'янського;
- на межі Донецької та Дніпропетровської областей, курс на Харківську область;
- у Херсонській області, курс на Миколаївську область.
Фото: карта повітряних тривог (скриншот)
Атаки дронів
Нагадаємо, російські окупанти у жовтні практично щодня запускали по Україні дрони-камікадзе "Шахед".
Всього за місяць вони використовували для атак 2072 ударних безпілотника. Це рекордна кількість.
При цьому в ніч проти 11 жовтня російські окупанти також піднімали в небо стратегічну авіацію, але ракетні удари по Україні не завдавалися. На цьому фоні в ряді областей запровадили екстрені відключення світла.
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