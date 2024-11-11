Россия снова атакует Украину "Шахедами": где их фиксируют
Российские оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед" сегодня, 11 ноября вечером. Угроза есть для ряда областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и карту тревог.
Согласно данным Воздушных сил, российские беспилотники заметили:
- на севере Запорожской области, направляются в сторону Днепра, Каменского;
- на границе Донецкой и Днепропетровской областей, курс на Харьковскую область;
- в Херсонской области, курс на Николаевскую область.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
Атаки дронов
Напомним, российские оккупанты в октябре практически каждый день запускали по Украине дроны-камикадзе "Шахед".
Всего за месяц они использовали для атак 2072 ударных беспилотника. Это рекордное количество.
При этом в ночь на 11 октября российские оккупанты также поднимали в небо стратегическую авиацию, но ракетные удары по Украине не наносились. На этом фоне в ряде областей ввели экстренные отключения света.
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