Росія атакувала Кривий Ріг: вперше могли вдарити КАБами

Сьогодні вдень Дніпропетровську область знову атакували російські окупанти. Повітряні Сили ЗСУ зафіксували загрозу балістичних ударів, швидкісні цілі та активність ворожої тактичної авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил.
Сьогодні вдень російські окупанти знову вирішили атакувати Дніпропетровську область. Повітряні Сили ЗС України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу, а також про кілька швидкісних цілей у напрямку Кривого Рогу та Павлограда.
Крім того, зафіксована активність ворожої тактичної авіації на сході області.
Військові нагадують жителям Дніпропетровщини про необхідність дотримуватися правил повітряної тривоги та перебувати в укриттях до стабілізації ситуації.
Місцеві ЗМІ вже повідомили про вибух у Кривому Розі.
Зауважимо, що 4 липня в Кривому Розі після оголошення загрози авіаудару стався потужний вибух. На місці прильоту спалахнула масштабна пожежа.
У соцмережах одразу з'явилася версія, що КАБ міг вперше прилетіти по місту.
РБК-Україна в матеріалі розповіло, який тип зброї міг використати ворог, чи міг це бути "Гром-1" та в чому різниця між керованими авіабомбами, ракетами та дронами.
Зауважимо, що у ніч на 26 жовтня Київ зазнав чергових атак російських безпілотників.
Починаючи з 02:30 у місті неодноразово лунали вибухи та спрацьовувала система ППО. Військові повідомляли, що частина дронів вже перебувала безпосередньо над столицею.
Тривога тривала приблизно годину, проте за цей час ворожі дрони встигли завдати пошкоджень. Під обстріл потрапили Деснянський та Оболонський райони.
Станом на 04:22 відомо про 26 постраждалих, серед яких шестеро дітей. Детальніше про наслідки ворожого удару, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, учора пізно ввечері російські війська завдали удару безпілотником по Чернігову та Новгород-Сіверському.