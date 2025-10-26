RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Россия атаковала Кривой Рог: впервые могли ударить КАБами

Фото: Россия атакует Днепропетровскую область (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня днем Днепропетровскую область снова атаковали российские оккупанты. Воздушные Силы ВСУ зафиксировали угрозу баллистических ударов, скоростные цели и активность вражеской тактической авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил.

Сегодня днем российские оккупанты снова решили атаковать Днепропетровскую область. Воздушные Силы ВС Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока, а также о нескольких скоростных целей в направлении Кривого Рога и Павлограда.

Кроме того, зафиксирована активность вражеской тактической авиации на востоке области.

Военные напоминают жителям Днепропетровщины о необходимости соблюдать правила воздушной тревоги и находиться в укрытиях до стабилизации ситуации.

Местные СМИ уже сообщили о взрыве в Кривом Роге.

Заметим, что 4 июля в Кривом Роге после объявления угрозы авиаудара произошел мощный взрыв. На месте прилета вспыхнул масштабный пожар.

В соцсетях сразу появилась версия, что КАБ мог впервые прилететь по городу.

РБК-Украина в материале рассказало, какой тип оружия мог использовать враг, мог ли это быть "Гром-1" и в чем разница между управляемыми авиабомбами, ракетами и дронами.

Удары РФ по Украине

Заметим, что в ночь на 26 октября Киев подвергся очередным атакам российских беспилотников.

Начиная с 02:30 в городе неоднократно раздавались взрывы и срабатывала система ПВО. Военные сообщали, что часть дронов уже находилась непосредственно над столицей.

Тревога длилась примерно час, однако за это время вражеские дроны успели нанести повреждения. Под обстрел попали Деснянский и Оболонский районы.

По состоянию на 04:22 известно о 26 пострадавших, среди которых шестеро детей. Подробнее о последствиях вражеского удара, можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, вчера поздно вечером российские войска нанесли удар беспилотником по Чернигову и Новгород-Северскому.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьВойна России против УкраиныОккупанты