Росія знищила склади з продукцією JTI та Imperial Brands, - ЗМІ

"У результаті російської атаки на Київ у ніч на 5 серпня було знищено склад готової продукції JTI Україна у Київській області. Серед працівників компанії постраждалих немає, безпека та добробут наших працівників залишається головним пріоритетом компанії", - заявили у JTI.

У компанії не уточнили конкретного обсягу завданих збитків, проте наголосили, що не очікують перебоїв у постачанні своєї продукції до торговельних точок.

Про пошкодження майна повідомили й у "Імперіал Брендс Україна". Під час обстрілу постраждав товар на складах дистриб'юторів та роздрібних партнерів підприємства. Наразі достеменно невідомо, чи йдеться про ті самі логістичні об'єкти, де згоріла продукція JTI.

Компанія Imperial Brands оцінює завдані збитки від останніх ударів у десятки мільйонів гривень.

"Це викликало короткотермінові збої у постачанні продукції в окремих локаціях столиці. Найбільшої шкоди компанія зазнала у 2023 році під час прямого удару", - зазначив директор "Імперіал Брендс Україна" Євген Кобець.

Наслідки удару РФ в ніч на 5 серпня

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу було повністю знищено головний логістичний склад INTERTOP Ukraine. Звідти щодня відправляли десятки тисяч замовлень по всій Україні.

Крім того, удару зазнав центральний склад продукції LIQUI MOLY Ukraine. Попри серйозні пошкодження, компанія вже розпочала роботу над відновленням поставок.