Россия уничтожила склады с продукцией JTI и Imperial Brands, - СМИ

"В результате российской атаки на Киев в ночь на 5 августа был уничтожен склад готовой продукции JTI Украины в Киевской области. Среди работников компании пострадавших нет, безопасность и благосостояние наших работников остается главным приоритетом компании", - заявили в JTI.

В компании не уточнили конкретный объем нанесенного ущерба, однако подчеркнули, что не ожидают перебоев в поставке своей продукции в торговые точки.

О повреждении имущества сообщили и в "Империал Брендс Украина". При обстреле пострадал товар на складах дистрибьюторов и розничных партнеров предприятия. Пока неизвестно, идет ли речь о тех же логистических объектах, где сгорела продукция JTI.

Компания Imperial Brands оценивает нанесенный ущерб от последних ударов в десятки миллионов гривен.

"Это вызвало краткосрочные сбои в поставках продукции в отдельных локациях столицы. Наибольший ущерб компания понесла в 2023 году во время прямого удара", - отметил директор "Империал Брендс Украина" Евгений Кобец.

Последствия удара РФ в ночь на 5 августа

Напомним, в результате российских обстрелов был полностью уничтожен главный логистический склад INTERTOP Ukraine. Оттуда каждый день отправляли десятки тысяч заказов по всей Украине.

Кроме того, удару подвергся центральный склад продукции LIQUI MOLY Ukraine. Несмотря на серьезные повреждения, компания уже приступила к работе по возобновлению поставок.