Росія знищила склад мережі техніки MOYO у Києві: що буде із замовленнями

Нічна ракетна атака на Київ залишила без запасів товару склад відомої мережі техніки та електроніки MOYO.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії MOYO.
Внаслідок нічного удару по Києву склад мережі MOYO згорів повністю. Вогонь знищив усі товари, що там зберігалися.
У компанії підкреслили, що ніхто з працівників не постраждав. На місці всю ніч та ранок працювали екстрені служби.
"Ми втратили склад. Але не втратили команду. Не втратили віру. Не втратили бажання працювати далі", - заявили у пресслужбі MOYO.
Попри втрату складу, компанія не зупиняє роботу:
У MOYO додали, що вже розпочали роботу над усуненням наслідків атаки та відновленням діяльності.
За словами прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, цієї ночі ворог застосував десятки балістичних ракет, і найбільше постраждав саме Київ.
Станом на зараз відомо про 13 загиблих у столиці та 86 постраждалих, серед них - двоє дітей. Є прямі влучання щонайменше у 20 житлових будинків, а всього пошкоджено близько сотні будівель.
Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують роботу на 15 локаціях і розбирають завали. За словами Свириденко, під руїнами ще можуть залишатися люди.
Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що з 86 постраждалих 70 госпіталізували. У пошкодженому будинку в Дарницькому районі й досі триває пошуково-рятувальна операція.
Через масштабні руйнування у столиці у Києві також змінили маршрути громадського транспорту, щоб забезпечити рух у постраждалих районах.