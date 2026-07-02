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Россия уничтожила склад сети техники MOYO в Киеве: что будет с заказами

10:07 02.07.2026 Чт
2 мин
Компания обратилась к клиентам с важным сообщением
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия удара по составу MOYO (t.me/uamoyo)

Ночная ракетная атака на Киев оставила без запасов товара склад известной сети техники и электроники MOYO.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании MOYO.

Огонь уничтожил всю продукцию

В результате ночного удара по Киеву состав сети MOYO сгорел полностью. Огонь уничтожил все хранящиеся там товары.

В компании подчеркнули, что никто из работников не пострадал. На месте всю ночь и утро работали экстренные службы.

"Мы потеряли склад. Но не потеряли команду. Не потеряли веру. Не потеряли желания работать дальше", - заявили в пресс-службе MOYO.

Что будет с заказами

Несмотря на потерю склада, компания не останавливает работу:

  • новые заказы на товары, которые есть на сайте, принимают и дальше;
  • клиентов, уже оформивших покупки раньше, просят с пониманием отнестись к возможным задержкам с отправкой;
  • если выполнить заказ не получится, покупателям обещают вернуть средства.

Фото: последствия удара по компании (t.me/uamoyo)

В MOYO добавили, что уже начали работу по устранению последствий атаки и возобновлению деятельности.

Фото: какие последствия атаки по составу MOYO (t.me/uamoyo)

Масштаб ночной атаки на Киев

По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, этой ночью враг применил десятки баллистических ракет, и больше всего пострадал именно Киев.

На сегодняшний день известно о 13 погибших в столице и 86 пострадавших, среди них - двое детей. Есть прямые попадания в не менее 20 жилых домов, а всего повреждено около сотни зданий.

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают работу на 15 локациях и разбирают завалы. По словам Свириденко, под развалинами еще могут оставаться люди.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что из 86 пострадавших 70 госпитализировали . В поврежденном доме в Дарницком районе до сих пор продолжается поисково-спасательная операция.

Из-за масштабных разрушений в столице в Киеве также изменили маршруты общественного транспорта, чтобы обеспечить движение в пострадавших районах.

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