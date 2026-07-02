Россия уничтожила склад сети техники MOYO в Киеве: что будет с заказами

Ночная ракетная атака на Киев оставила без запасов товара склад известной сети техники и электроники MOYO.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании MOYO.
В результате ночного удара по Киеву состав сети MOYO сгорел полностью. Огонь уничтожил все хранящиеся там товары.
В компании подчеркнули, что никто из работников не пострадал. На месте всю ночь и утро работали экстренные службы.
"Мы потеряли склад. Но не потеряли команду. Не потеряли веру. Не потеряли желания работать дальше", - заявили в пресс-службе MOYO.
Несмотря на потерю склада, компания не останавливает работу:
В MOYO добавили, что уже начали работу по устранению последствий атаки и возобновлению деятельности.
По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, этой ночью враг применил десятки баллистических ракет, и больше всего пострадал именно Киев.
На сегодняшний день известно о 13 погибших в столице и 86 пострадавших, среди них - двое детей. Есть прямые попадания в не менее 20 жилых домов, а всего повреждено около сотни зданий.
Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают работу на 15 локациях и разбирают завалы. По словам Свириденко, под развалинами еще могут оставаться люди.
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что из 86 пострадавших 70 госпитализировали . В поврежденном доме в Дарницком районе до сих пор продолжается поисково-спасательная операция.
Из-за масштабных разрушений в столице в Киеве также изменили маршруты общественного транспорта, чтобы обеспечить движение в пострадавших районах.