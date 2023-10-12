Росія знищила понад 800 пам'яток культури з початку повномасштабного вторгнення в Україну

Росія за період з 24 лютого 2022 року по 25 вересня 2023 року зруйнувала або пошкодила 835 об’єктів культурної спадщини України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики.
За даними міністерства, повністю було зруйновано 23 пам’ятки, частково пошкоджено 648 пам’яток, ступінь пошкодження 164 об’єктів залишається невідомим. З них пам’яток національного значення - 118, місцевого значення - 653, щойно виявлених - 64.
Загалом постраждало:
За час повномасштабного вторгнення було постраждали 1582 об'єкти культурної інфраструктури. Серед них бібліотеки, галереї, музеї тощо.
А вночі 23 липня російські окупанти вдарили ракетами по Одесі, одна з них влучила по Спасо-Преображенському собору. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено будівлю храму та дах.
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