З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні постраждали понад 1500 культурних об'єктів

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні постраждали 1582 об'єкти культурної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства культури та інформаційної політики.

"Станом на 25 червня збитків зазнали 1582 об’єкти культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини; з них 585 об’єкти - зруйновані", - сказано в повідомленні.

Як розповіли у міністерстві, найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура отримала у Донецькій, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській, Запорізькій та Луганській областях.

Загальні втрати:

клубні заклади: зруйновано - 281 од., пошкоджено - 474 од.;

бібліотеки: зруйновано - 218 од., пошкоджено - 380 од.;

музеї та галереї: зруйновано - 28 од., пошкоджено - 56 од.;

театри (в т.ч. кінотеатри) та філармонії: зруйновано - 10 од., пошкоджено - 16 од.;

заклади мистецької освіти: зруйновано - 48 од., пошкоджено - 71 од.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Бахмут Донецької області, де зараз точаться важкі бої, російські окупанти перетворили на руїни. У цьому районі тривають тяжкі бої.

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