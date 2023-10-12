Россия уничтожила более 800 памятников культуры с начала полномасштабного вторжения в Украину

Россия за период с 24 февраля 2022 по 25 сентября 2023 разрушила или повредила 835 объектов культурного наследия Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство культуры и информационной политики.
По данным министерства, полностью было разрушено 23 памятника, частично повреждено 648 памятников, степень повреждения 164 объектов остается неизвестной. Из них памятников национального значения – 118, местного значения – 653, только что обнаруженных – 64.
В общем, пострадало:
За время полномасштабного вторжения было пострадало 1582 объекта культурной инфраструктуры. Среди них библиотеки, галереи, музеи и т.д.
А ночью 23 июля российские оккупанты ударили ракетами по Одессе, одна из них попала по Спасо-Преображенскому собору. В результате обстрела серьезно повреждено здание храма и крыша.
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