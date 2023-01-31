UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія знищила понад 75 тисяч будівель в Україні, зокрема лікарні та школи

Фото: в Україні численні руйнування житлового сектора і цивільної інфраструктури (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Росія зруйнували в Україні понад 75 000 будівель, серед яких - лікарні, школи та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Про це, як пише видання, заявив заступник голови місії при посольстві України у Вашингтоні Ярослав Брисюк.

"Російська Федерація не припиняє обстрілів українських міст, інфраструктури, знищуючи історичну та культурну спадщину України. Росіяни зруйнували понад 75 тисяч будівель, включаючи житлові будинки, лікарні та школи", - сказав дипломат під час заходу в посольстві Німеччини у Вашингтоні.

І додав, що понад 50% української енергосистеми знищено російськими ракетами та іранськими безпілотниками.

Буквально сьогодні РБК-Україна повідомляло, що у місті Шостка Сумської області в одному із підприємств стався вибух. Попередньо до будівлі потрапила ракета.

Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли прикордоння Сумської області. У результаті було зафіксовано 18 "прильотів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України