ua ru
Вт, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Шостці стався вибух на підприємстві: могла потрапити ракета

Новость на русском →
Шостка, Вівторок 31 січня 2023 20:05
У Шостці стався вибух на підприємстві: могла потрапити ракета Фото: У Шостці стався вибух на підприємстві (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У місті Шостка Сумської області в одному із підприємств стався вибух. Попередньо до будівлі потрапила ракета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram.

"Близько 18.20 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що на території одного з державних підприємств в місті Шостка (Сумська область) стався вибух", - йдеться в повідомленні.

Військові встановили, що до промислової будівлі потрапила, попередньо, ракета. При цьому пошкодивши дах, перекриття, вікна.

Внаслідок вибуху на підприємстві постраждали двоє людей, їх госпіталізували.

Фото: У Шостці стався вибух на підприємстві (t.me/ok_pivnich1)

Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли прикордоння Сумської області. У результаті було зафіксовано 18 "прильотів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Вибух Війна Росії проти України
NEWS
Кремлю слід їх побоюватись. Буданов розповів про колаборантів в Росії
Кремлю слід їх побоюватись. Буданов розповів про колаборантів в Росії
DAILY
Військовий історик Макс Бут: Це битва не лише за майбутнє України, а й за майбутнє всього світу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Військовий історик Макс Бут: Це битва не лише за майбутнє України, а й за майбутнє всього світу