Россия уничтожила более 75 тысяч зданий в Украине, в том числе больницы и школы

Россия разрушила в Украине более 75 000 зданий, среди которых - больницы, школы и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Об этом заявил заместитель главы миссии при посольстве Украины в Вашингтоне Ярослав Брисюк.

"Российская Федерация не прекращает обстрелы украинских городов, инфраструктуры, уничтожая историческое и культурное наследие Украины. Россияне разрушили более 75 тысяч зданий, включая жилые дома, больницы и школы", - сказал дипломат во время мероприятия в посольстве Германии в Вашингтоне.

И добавил, что более 50% украинской энергосистемы уничтожены российскими ракетами и иранскими беспилотниками.