RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия уничтожила более 75 тысяч зданий в Украине, в том числе больницы и школы

Фото: в Украине многочисленные разрушения жилищного сектора и гражданской инфраструктуры (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Россия разрушила в Украине более 75 000 зданий, среди которых - больницы, школы и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Об этом заявил заместитель главы миссии при посольстве Украины в Вашингтоне Ярослав Брисюк.

"Российская Федерация не прекращает обстрелы украинских городов, инфраструктуры, уничтожая историческое и культурное наследие Украины. Россияне разрушили более 75 тысяч зданий, включая жилые дома, больницы и школы", - сказал дипломат во время мероприятия в посольстве Германии в Вашингтоне.

И добавил, что более 50% украинской энергосистемы уничтожены российскими ракетами и иранскими беспилотниками.

Буквально сегодня РБК-Украина сообщало, что в Шостке Сумской области в одном из предприятий произошел взрыв. Предварительно в здание попала ракета.

Напомним, накануне россияне обстреляли приграничье Сумской области. В результате было зафиксировано 18 "прилетов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины