Россия уничтожила более 75 тысяч зданий в Украине, в том числе больницы и школы

Россия разрушила в Украине более 75 000 зданий, среди которых - больницы, школы и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
Об этом заявил заместитель главы миссии при посольстве Украины в Вашингтоне Ярослав Брисюк.
"Российская Федерация не прекращает обстрелы украинских городов, инфраструктуры, уничтожая историческое и культурное наследие Украины. Россияне разрушили более 75 тысяч зданий, включая жилые дома, больницы и школы", - сказал дипломат во время мероприятия в посольстве Германии в Вашингтоне.
И добавил, что более 50% украинской энергосистемы уничтожены российскими ракетами и иранскими беспилотниками.
Буквально сегодня РБК-Украина сообщало, что в Шостке Сумской области в одном из предприятий произошел взрыв. Предварительно в здание попала ракета.
Напомним, накануне россияне обстреляли приграничье Сумской области. В результате было зафиксировано 18 "прилетов".
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