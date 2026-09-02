Росія знищила два таунхауси у Вишневому на Київщині

Обстріли Київської області

Нагадаємо, що ввечері 1 вересня росіяни атакували також Броварський район. У результаті обстрілу було пошкоджено приватний будинок, складські приміщення, а також виникли пожежі.

Також ми писали, що вранці 1 вересня під ударами дронів опинився Київ. У результаті атаки в Подільському районі виникла пожежа на верхніх поверхах 16-поверхового будинку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, на думку старшого аналітика Українського центру безпеки та співпраці Антона Земляного, тактика постійних обстрілів Києва та області може тривати щонайменше до виборів до Держдуми Росії. Він також попередив, що існує ризик ударів і по західних областях.