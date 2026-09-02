Россия уничтожила два таунхауса в Вишневом Киевской области

"В результате вражеской атаки ударным БпЛА в Вишневом Бучанского района произошло разрушение конструкций и возник пожар в двух таунхаусах", - говорится в сообщении.

После атаки на место происшествия оперативно прибыли спасатели, разведка и ликвидация пожара. Пока они разбирают завалы.

"Спасатели продолжают работы на месте происшествия - проводят разбор завалов и обследование разрушенных конструкций. Предварительно погибшие не обнаружены. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.