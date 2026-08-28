Росія знищила до 90% продуктових складів: міністр пояснив, чи буде дефіцит

Попри російські удари по складах і продовольчій логістиці, продовольче забезпечення України зберігається. Ритейл і постачальники змінюють маршрути, переміщують запаси та перебудовують систему зберігання продукції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство аграрної політики.
Головне:
Російські атаки на склади та логістичні об’єкти суттєво ускладнили роботу продовольчого сектору. Значна частина сучасних потужностей для зберігання продукції вже знищена, а в окремих місцях втрати сягають 90%.
Водночас підстав говорити про системний дефіцит базових продуктів в Україні наразі немає. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час щотижневого спілкування з представниками ЗМІ.
За його словами, торговельні мережі та постачальники адаптують роботу до нових умов: переміщують запаси, змінюють маршрути та шукають інші формати зберігання.
''Це складніше, довше і дорожче, але система адаптується. Загрози системного фізичного дефіциту базових продуктів сьогодні немає'', – наголосив Висоцький.
Водночас у конкретних магазинах можуть виникати тимчасові зміни в асортименті або доступності окремих товарів.
Окремим питанням залишається компенсація втрат за продукцію, яка була знищена внаслідок російських атак.
Як пояснив міністр, постачання та реалізація товарів є господарськими й договірними відносинами між виробниками, дистриб’юторами та торговельними мережами.
Висоцький вважає, що ризики та втрати мають розподілятися між усіма учасниками ланцюга.
''Було б справедливим підходом паритетний розподіл ризиків між усіма сторонами. Це не обов’язково 50 на 50'', – зазначив міністр.
Він додав, що для різних категорій товарів відрізняються маржинальність, умови співпраці та економічний результат. Тому механізм розподілу збитків, на його думку, потрібно визначати окремо для кожної товарної категорії з урахуванням того, як між сторонами розподіляється прибуток.
Такий самий підхід, за словами Висоцького, має застосовуватися і до додаткових витрат, пов’язаних із перебудовою логістики.
Нова логістика продовольчого сектору фактично формується в режимі реального часу через постійні ризики російських атак.
Паралельно держава працює над системними механізмами страхування воєнних ризиків. Однак до моменту їх повноцінного запуску бізнесу необхідно домовлятися про справедливий розподіл втрат і додаткових витрат між виробниками, постачальниками та торговельними мережами.
Попри пошкодження та знищення частини інфраструктури, продовольча система продовжує працювати, адаптуючись до нових умов.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в українських торговельних мережах можливі лише тимчасові затримки з постачанням та певне зменшення асортименту внаслідок ворожих ударів по розподільчих центрах.