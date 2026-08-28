Росія знищила до 90% продуктових складів: міністр пояснив, чи буде дефіцит

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Росія цілеспрямовано атакує склади та об’єкти продовольчої логістики.

Подекуди знищено до 90% сучасних потужностей для зберігання.

Системного фізичного дефіциту базових продуктів наразі немає.

Бізнес змушений перебудовувати логістику, що робить постачання складнішим і дорожчим.

Держава працює над механізмами страхування воєнних ризиків.

Чи буде дефіцит продуктів в Україні

Російські атаки на склади та логістичні об’єкти суттєво ускладнили роботу продовольчого сектору. Значна частина сучасних потужностей для зберігання продукції вже знищена, а в окремих місцях втрати сягають 90%.

Водночас підстав говорити про системний дефіцит базових продуктів в Україні наразі немає. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час щотижневого спілкування з представниками ЗМІ.

За його словами, торговельні мережі та постачальники адаптують роботу до нових умов: переміщують запаси, змінюють маршрути та шукають інші формати зберігання.

''Це складніше, довше і дорожче, але система адаптується. Загрози системного фізичного дефіциту базових продуктів сьогодні немає'', – наголосив Висоцький.

Водночас у конкретних магазинах можуть виникати тимчасові зміни в асортименті або доступності окремих товарів.

Хто має покривати збитки від знищеної продукції

Окремим питанням залишається компенсація втрат за продукцію, яка була знищена внаслідок російських атак.

Як пояснив міністр, постачання та реалізація товарів є господарськими й договірними відносинами між виробниками, дистриб’юторами та торговельними мережами.

Висоцький вважає, що ризики та втрати мають розподілятися між усіма учасниками ланцюга.

''Було б справедливим підходом паритетний розподіл ризиків між усіма сторонами. Це не обов’язково 50 на 50'', – зазначив міністр.

Він додав, що для різних категорій товарів відрізняються маржинальність, умови співпраці та економічний результат. Тому механізм розподілу збитків, на його думку, потрібно визначати окремо для кожної товарної категорії з урахуванням того, як між сторонами розподіляється прибуток.

Такий самий підхід, за словами Висоцького, має застосовуватися і до додаткових витрат, пов’язаних із перебудовою логістики.

Держава працює над страхуванням воєнних ризиків

Нова логістика продовольчого сектору фактично формується в режимі реального часу через постійні ризики російських атак.

Паралельно держава працює над системними механізмами страхування воєнних ризиків. Однак до моменту їх повноцінного запуску бізнесу необхідно домовлятися про справедливий розподіл втрат і додаткових витрат між виробниками, постачальниками та торговельними мережами.

Попри пошкодження та знищення частини інфраструктури, продовольча система продовжує працювати, адаптуючись до нових умов.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в українських торговельних мережах можливі лише тимчасові затримки з постачанням та певне зменшення асортименту внаслідок ворожих ударів по розподільчих центрах.