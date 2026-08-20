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Чи загрожує Україні дефіцит продуктів після атак на склади: відповідь Мінагро

17:32 20.08.2026 Чт
2 хв
Виділити категорії товарів, які найбільше постраждали, зараз неможливо
aimg Валерій Ульяненко
Чи загрожує Україні дефіцит продуктів після атак на склади: відповідь Мінагро Ілюстративне фото: покупці на касі супермаркету (Getty Images)
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В українських торговельних мережах можливі лише тимчасові затримки з постачанням та певне зменшення асортименту внаслідок ворожих ударів по розподільчих центрах.

Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

Він пояснив, що наявних потужностей українських виробників повністю вистачає для покриття внутрішнього споживання за кожною з базових груп товарів.

"Де є складність - дійсно можуть виникати короткострокові перебої з точки зору доставки, тому що логістику треба змінювати. Форма змінюється, в тому числі на максимально пряму розвозку", - зазначив Висоцький.

Міністр наголосив, що асортимент товару буде меншим, проте він буде в наявності.

"Чи є загроза в тому, що в принципі буде фізичний дефіцит продукції? Такої загрози немає. Чи є ймовірність, що асортимент може бути зменшений? Так, є така ймовірність. Але разом з тим все рівно продукція буде доступна в кожному населеному пункті в тій чи іншій формі", - пояснив він.

За його словами, виділити конкретні категорії товарів, які постраждали найбільше, наразі неможливо. На знищених розподільчих об'єктах зберігався весь спектр товарів - від питної води тривалого зберігання до швидкопсувної продукції.

Висоцький пояснив, що ринку потрібен час на перерозподіл залишків, оскільки певні запаси були знищені.

Нагадаємо, в результаті нічного масованого обстрілу росіян 5 серпня виникли пожежі на двох розподільчих центрах "Сільпо". Внаслідок ударів загинули шестеро працівників.

РБК-Україна також розповідало, коли "Сільпо", "Фора" та Thrash наповнять полиці після нових російських обстрілів.

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