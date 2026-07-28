Росія знайшла обхідний шлях для збільшення експорту сирої нафти, - ЗМІ

Росія робить ставку на Арктику

РФ активізувала постачання сирої нафти через Арктику, щоб досягти кількох цілей:

підтримати історично високі темпи експорту,

скоротити терміни доставки,

уникнути будь-яких пасток, пов'язаних з Червоним морем, якому загрожують хусити.

Експорт сирої нафти з країни залишався вище 4 мільйонів барелів на день п'ятий тиждень поспіль, показують дані про переміщення танкерів, зібрані Bloomberg.

Які танкери залучені:

Танкер Breeze вже прямує через море Лаптєвих, пройшовши більше половини арктичного узбережжя Росії. Його супроводжував атомний криголам частину шляху.

вже прямує через море Лаптєвих, пройшовши більше половини арктичного узбережжя Росії. Його супроводжував атомний криголам частину шляху. Ще п'ять суден зібралися біля російського порту Діксон, де два криголами прокладають їм шлях. Вони знаходяться за 1000 миль на схід від Мурманська та Приморська, де їх було завантажено.

Видання зазначило, що липневі північні транзити танкерів РФ відбувалися раніше в цьому сезоні і, схоже, перевершать масштаби попередніх років. Бо у минулому липні був лише один танкер на цьому маршруті.

Чому саме Арктика

Швидші поставки дозволять суднам швидше повертатися та забирати свої наступні вантажі.

Рухи суден також допоможуть кораблям уникнути будь-якої напруженості в Червоному морі, де єменські хусити оголосили морську блокаду Саудівської Аравії, пише видання.

До слова, кілька танкерів "тіньового флоту" Росії раніше потрапляли під атаки, коли проходили повз Ємен.

У 2023 році Росія перенаправила близько 500000 барелів сирої нафти на день, яка раніше постачалася трубопроводом до Європи, на морські потоки.

Єгипет став "перевалкою" для російської нафти

Єгипет стає невеликим, але важливим пунктом призначення для російської сирої нафти.

Цього року щонайменше 15 вантажів нафти сорту Urals було доставлено до середземноморського порту Мерса-ель-Хамра. Причому трафік за останні місяці різко зріс.

Загальні поставки сирої нафти Росії за тиждень: до 26 липня близько 39 танкерів завантажили 28,47 мільйона барелів, згідно з даними відстеження суден та звітами портових агентів, додає видання.