Россия нашла обходной путь для увеличения экспорта сырой нефти, - СМИ

Страна-агрессор увеличивает поставки сырой нефти через Северный Ледовитый океан. Темпы экспорта растут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
РФ активизировала поставки сырой нефти через Арктику, чтобы достичь нескольких целей:
Экспорт сырой нефти из страны оставался выше 4 миллионов баррелей в день пятую неделю подряд, показывают данные о перемещении танкеров, собранные Bloomberg.
Какие танкеры привлечены:
Издание отметило, что июльские северные транзиты танкеров РФ происходили ранее в этом сезоне и, похоже, превзойдут масштабы предыдущих лет. Ибо в минувшем июле был только один танкер на этом маршруте.
Более быстрые поставки позволят судам быстрее возвращаться и забирать свои следующие грузы.
Движения судов также помогут кораблям избежать какой-либо напряженности в Красном море, где йеменские хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, пишет издание.
К слову, несколько танкеров "теневого флота" России раньше попадали под атаки, когда проходили мимо Йемена.
В 2023 году Россия перенаправила около 500000 баррелей сырой нефти в день, ранее поставлявшуюся по трубопроводу в Европу, на морские потоки.
Египет становится небольшим, но немаловажным пунктом назначения для российской сырой нефти.
В этом году не менее 15 грузов нефти сорта Urals были доставлены в средиземноморский порт Мерса-эль-Хамра. Причем трафик за последние месяцы резко вырос.
Общие поставки сырой нефти России за неделю: до 26 июля около 39 танкеров загрузили 28,47 миллиона баррелей, согласно данным отслеживания судов и отчетов портовых агентов, добавляет издание.
Напомним, что Россия пытается спасти от ударов корабли в южных портах. Хотя публично заявляет, что проблем нет.
Российские власти приказали центру беспилотников "Рубикон" сделать все возможное для защиты "теневого флота" в Черном и Азовском морях.