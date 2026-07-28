Россия нашла обходной путь для увеличения экспорта сырой нефти, - СМИ

Россия делает ставку на Арктику

РФ активизировала поставки сырой нефти через Арктику, чтобы достичь нескольких целей:

поддержать исторически высокие темпы экспорта,

сократить сроки доставки,

избежать любых ловушек, связанных с Красным морем, которому грозят хуситы.

Экспорт сырой нефти из страны оставался выше 4 миллионов баррелей в день пятую неделю подряд, показывают данные о перемещении танкеров, собранные Bloomberg.

Какие танкеры привлечены:

Танкер Breeze уже следует через море Лаптевых, пройдя более половины арктического побережья России. Его сопровождал атомный ледокол часть пути.

уже следует через море Лаптевых, пройдя более половины арктического побережья России. Его сопровождал атомный ледокол часть пути. Еще пять кораблей собрались у российского порта Диксон, где два ледокола прокладывают им путь. Они находятся в 1000 милях к востоку от Мурманска и Приморска, где были загружены.

Издание отметило, что июльские северные транзиты танкеров РФ происходили ранее в этом сезоне и, похоже, превзойдут масштабы предыдущих лет. Ибо в минувшем июле был только один танкер на этом маршруте.

Почему именно Арктика

Более быстрые поставки позволят судам быстрее возвращаться и забирать свои следующие грузы.

Движения судов также помогут кораблям избежать какой-либо напряженности в Красном море, где йеменские хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, пишет издание.

К слову, несколько танкеров "теневого флота" России раньше попадали под атаки, когда проходили мимо Йемена.

В 2023 году Россия перенаправила около 500000 баррелей сырой нефти в день, ранее поставлявшуюся по трубопроводу в Европу, на морские потоки.

Египет стал "перевалкой" для российской нефти

Египет становится небольшим, но немаловажным пунктом назначения для российской сырой нефти.

В этом году не менее 15 грузов нефти сорта Urals были доставлены в средиземноморский порт Мерса-эль-Хамра. Причем трафик за последние месяцы резко вырос.

Общие поставки сырой нефти России за неделю: до 26 июля около 39 танкеров загрузили 28,47 миллиона баррелей, согласно данным отслеживания судов и отчетов портовых агентов, добавляет издание.