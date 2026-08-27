Росія знайшла нове джерело "гарматного м'яса" на островах Індонезії, - розвідка

Росія продовжує систематично залучати іноземців до участі у війні проти України. Стало відомо про нові факти вербування громадян Індонезії до лав окупаційної армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Українська розвідка здобула документи щонайменше на вісім громадян Індонезії, яких російські вербувальники залучили до збройних сил РФ.
Для російського режиму кожен іноземний найманець виконує одразу декілька завдань:
Фото: Росія масово вербує громадян Індонезії (t.me/FISUkraine)
Схема залучення іноземців вже відпрацьована Кремлем у багатьох країнах.
Вербувальники заманюють кандидатів обіцянками високих виплат, прискореного отримання громадянства РФ, соціальних гарантій та нібито небойової роботи.
У більшості випадків іноземці навіть не усвідомлюють, куди їх відправляють.
Потрапивши до Росії, вони одразу опиняються на фронті без належної підготовки, де багатьох чекає загибель у перші ж тижні.
Раніше подібну модель Кремль вже застосовував для вербування громадян Непалу, Куби, Кенії та Індії.
Нагадаємо, що Росія стикається з гострим кадровим дефіцитом та невдоволенням всередині країни.
Щоб компенсувати втрати на фронті, кремлівський режим активно залучає іноземців та використовує силові методи мобілізації власного населення.
Раніше вербувальники країни-агресорки активізували агітацію студентів, заманюючи їх на війну проти України нібито у дронові підрозділи.
Крім того, у РФ почали тестувати примусову мобілізацію цивільних просто з вулиць. Зокрема, в Омську зафіксували випадки, коли чоловіків забирають з вулиць та під тиском змушують підписувати контракт з Міноборони РФ.