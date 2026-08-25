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Росія вербує "гарматне м'ясо" на війну проти України в універах

21:20 25.08.2026 Вт
2 хв
Рекрутери активізували агітацію студентів в армію країни-агресорки
aimg Олена Бджола
Росія вербує "гарматне м'ясо" на війну проти України в універах Фото: Росія вербує студентів на війну проти України (Getty Images)
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Росії критично не вистачає військового ресурсу. Тому вербувальники "заманюють" студентів нібито у дронові підрозділи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

"Гарматне м'ясо" в російських універах

Як мінімум 47 із 50 провідних російських вишів агітують студентів укладати контракти з Міноборони, пише видання.

У війська безпілотних систем, до прикладу, агітують студентів щонайменше 46 вишів із топ-50. У 32 з них також діють освітні програми з безпілотних літальних апаратів.

Рекрутують студентів та інші формування:

  • ВШЕ, РАНХіГС та МАІ пропонують вступити до добровольчого загону БАРС "Москва";
  • медичні вузи закликають на службу лікарів та ординаторів;
  • КФУ агітує вирушити до Африки з Африканським корпусом Міноборони.

Правозахисники попереджають: замість Африки російських новобранців можуть відправити до України.

Як агітують

Методи агітації варіюються від реклами на веб-сайтах до прямого примусу.

Інформація про контракти розміщена у відкритому доступі, вербування ведеться також в кампусах або філіях, пише видання.

Студентам обіцяють:

  • службу терміном "всього один рік",
  • високі виплати,
  • кар'єрні перспективи.

Проте правозахисники кажуть: це стандартний контракт Міноборони, який не дає права на звільнення і не гарантує роботу саме оператором дронів.

Форми агітації тим часом стають все більш витонченими:

  • фестивалі дронів,
  • заклик студентів залучати до контрактів родичів,
  • агітація в анкетах про якість освіти,
  • урочисті проводи новобранців,
  • звіти про успіхи колишніх студентів в армії країни-агресорки.

Раніше РБК-Україна писало, що у Росії поширюється прихована мобілізація. Владі стає все складніше знаходити бажаючих вирушити на війну, тому вони посилюють тиск на потенційних контрактників.

Також повідомлялося, що у липні російські військові офіцери з Санкт-Петербурга інспектували Калінінградський ексклав, оцінюючи готовність до мобілізації місцевих жителів.

Крім того, одразу в кількох областях РФ фіксується підготовка полігонів до можливої нової хвилі мобілізації.

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Російська Федерація Війна Росії проти України Мобілізація в Росії
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