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Россия нашла новый источник "пушечного мяса" на островах Индонезии, - разведка

18:10 27.08.2026 Чт
2 мин
Разведка получила секретные документы
aimg Сергей Козачук
Фото: Россия массово вербует граждан Индонезии (росСМИ)

Россия продолжает систематически привлекать иностранцев для участия в войне против Украины. Стало известно о новых фактах вербовки граждан Индонезии в ряды оккупационной армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Зачем Кремлю иностранные наемники

Украинская разведка получила документы, по меньшей мере, на восемь граждан Индонезии, которых российские вербовщики привлекли в вооруженные силы РФ.

Для российского режима каждый иностранный наемник выполняет несколько задач:

  • Закрывает кадровые потери на передовой.
  • Создает пропагандистскую картинку о якобы "глобальной поддержке" войны против Украины.
  • Уменьшает потребность во внутренней мобилизации, поскольку в самой России растет недовольство войной и социально-экономической ситуацией (уровень неудовлетворенности достигает 69%).

Фото: Россия массово вербует граждан Индонезии (t.me/FISUkraine)

Схема обмана и география вербовки

Схема привлечения иностранцев уже отработана Кремлем во многих странах.

Вербовщики привлекают кандидатов обещаниями высоких выплат, ускоренного получения гражданства РФ, социальных гарантий и якобы небоевой работы.

В большинстве случаев иностранцы даже не понимают, куда их отправляют.

Попав в Россию, они сразу оказываются на фронте без должной подготовки, где многих ждет гибель в первые недели.

Ранее подобную модель Кремль уже применял для вербовки граждан Непала, Кубы, Кении и Индии.

Как Россия ищет "пушечное мясо"

Напомним, что Россия сталкивается с острым кадровым дефицитом и недовольством внутри страны.

Для компенсации потерь на фронте кремлевский режим активно привлекает иностранцев и использует силовые методы мобилизации собственного населения.

Ранее вербовщики страны-агрессорки активизировали агитацию студентов, заманивая их на войну против Украины якобы в дроновые подразделения.

Кроме того, в РФ начали тестировать принудительную мобилизацию гражданских прямо с улиц. В частности, в Омске зафиксированы случаи, когда мужчин забирают с улиц и под давлением заставляют подписывать контракт с Минобороны РФ.

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