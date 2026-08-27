Росія знайшла нове джерело "гарматного м'яса" на островах Індонезії, - розвідка

Росія продовжує систематично залучати іноземців до участі у війні проти України. Стало відомо про нові факти вербування громадян Індонезії до лав окупаційної армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Навіщо Кремлю іноземні найманці

Українська розвідка здобула документи щонайменше на вісім громадян Індонезії, яких російські вербувальники залучили до збройних сил РФ.

Для російського режиму кожен іноземний найманець виконує одразу декілька завдань:

Закриває кадрові втрати на передовій.

Створює пропагандистську картинку про нібито "глобальну підтримку" війни проти України.

Зменшує потребу у внутрішній мобілізації, оскільки в самій Росії зростає невдоволення війною та соціально-економічною ситуацією (рівень незадоволення сягає 69%).

Фото: Росія масово вербує громадян Індонезії (t.me/FISUkraine)

Схема обману та географія вербування

Схема залучення іноземців вже відпрацьована Кремлем у багатьох країнах.

Вербувальники заманюють кандидатів обіцянками високих виплат, прискореного отримання громадянства РФ, соціальних гарантій та нібито небойової роботи.

У більшості випадків іноземці навіть не усвідомлюють, куди їх відправляють.

Потрапивши до Росії, вони одразу опиняються на фронті без належної підготовки, де багатьох чекає загибель у перші ж тижні.

Раніше подібну модель Кремль вже застосовував для вербування громадян Непалу, Куби, Кенії та Індії.