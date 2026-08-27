Россия нашла новый источник "пушечного мяса" на островах Индонезии, - разведка
Россия продолжает систематически привлекать иностранцев для участия в войне против Украины. Стало известно о новых фактах вербовки граждан Индонезии в ряды оккупационной армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Зачем Кремлю иностранные наемники
Украинская разведка получила документы, по меньшей мере, на восемь граждан Индонезии, которых российские вербовщики привлекли в вооруженные силы РФ.
Для российского режима каждый иностранный наемник выполняет несколько задач:
- Закрывает кадровые потери на передовой.
- Создает пропагандистскую картинку о якобы "глобальной поддержке" войны против Украины.
- Уменьшает потребность во внутренней мобилизации, поскольку в самой России растет недовольство войной и социально-экономической ситуацией (уровень неудовлетворенности достигает 69%).
Фото: Россия массово вербует граждан Индонезии (t.me/FISUkraine)
Схема обмана и география вербовки
Схема привлечения иностранцев уже отработана Кремлем во многих странах.
Вербовщики привлекают кандидатов обещаниями высоких выплат, ускоренного получения гражданства РФ, социальных гарантий и якобы небоевой работы.
В большинстве случаев иностранцы даже не понимают, куда их отправляют.
Попав в Россию, они сразу оказываются на фронте без должной подготовки, где многих ждет гибель в первые недели.
Ранее подобную модель Кремль уже применял для вербовки граждан Непала, Кубы, Кении и Индии.
Как Россия ищет "пушечное мясо"
Напомним, что Россия сталкивается с острым кадровым дефицитом и недовольством внутри страны.
Для компенсации потерь на фронте кремлевский режим активно привлекает иностранцев и использует силовые методы мобилизации собственного населения.
Ранее вербовщики страны-агрессорки активизировали агитацию студентов, заманивая их на войну против Украины якобы в дроновые подразделения.
Кроме того, в РФ начали тестировать принудительную мобилизацию гражданских прямо с улиц. В частности, в Омске зафиксированы случаи, когда мужчин забирают с улиц и под давлением заставляют подписывать контракт с Минобороны РФ.