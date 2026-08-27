Россия нашла новый источник "пушечного мяса" на островах Индонезии, - разведка

Россия продолжает систематически привлекать иностранцев для участия в войне против Украины. Стало известно о новых фактах вербовки граждан Индонезии в ряды оккупационной армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Зачем Кремлю иностранные наемники

Украинская разведка получила документы, по меньшей мере, на восемь граждан Индонезии, которых российские вербовщики привлекли в вооруженные силы РФ.

Для российского режима каждый иностранный наемник выполняет несколько задач:

Закрывает кадровые потери на передовой.

Создает пропагандистскую картинку о якобы "глобальной поддержке" войны против Украины.

Уменьшает потребность во внутренней мобилизации, поскольку в самой России растет недовольство войной и социально-экономической ситуацией (уровень неудовлетворенности достигает 69%).

Фото: Россия массово вербует граждан Индонезии (t.me/FISUkraine)

Схема обмана и география вербовки

Схема привлечения иностранцев уже отработана Кремлем во многих странах.

Вербовщики привлекают кандидатов обещаниями высоких выплат, ускоренного получения гражданства РФ, социальных гарантий и якобы небоевой работы.

В большинстве случаев иностранцы даже не понимают, куда их отправляют.

Попав в Россию, они сразу оказываются на фронте без должной подготовки, где многих ждет гибель в первые недели.

Ранее подобную модель Кремль уже применял для вербовки граждан Непала, Кубы, Кении и Индии.