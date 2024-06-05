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Росія змушує українських підлітків проходити військову підготовку, – ISW

Фото: підготовка створена з метою русифікації українців (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росія готує неповнолітніх українців з окупованих територій до майбутньої служби в армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.

Спираючись на відкриті джерела аналітики зазначають, що понад 2500 підлітків віком від 13 до 17 років із окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей пройдуть військову підготовку у таборі "Воїн" у Волгоградській області. У ході навчання неповнолітні українці матимуть досвід бойової медицини, інженерної та вогневої підготовки, а також навчаться керувати дронами.

В Інституті вивчення війни дійшли висновку, що подібні програми військової підготовки покликані русифікувати українських підлітків, ізолювати їх від української ідентичності та підготувати їх до військових навичок, які будуть потрібні, якщо їм колись доведеться воювати в російській армії.

"ISW часто спостерігав, як російська влада депортує українських дітей, використовуючи різні способи, включаючи депортацію їх до Росії та примушення до участі в таких програмах військової підготовки. Росія також керує військовим тренувальним табором "Авангард" для депортованих українських підлітків, наприклад, у Волгоградській області ", - додали експерти.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки запустило реєстр з інформацією про посадових осіб з Росії та Білорусі, які причетні до депортації дітей з України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна повернула з тимчасово окупованих територій шістьох дітей. Троє з них – напівсироти.

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