Россия принуждает украинских подростков проходить военную подготовку, – ISW

Россия насильно готовит несовершеннолетних украинцев с оккупированных территорий к будущей службе в армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.
Опираясь на открытие источники аналитики отмечают, что более 2500 подростков в возрасте от 13 до 17 лет из оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей пройдут военную подготовку в лагере "Воин" в Волгоградской области. В ходе обучения несовершеннолетние украинцы получат опыт боевой медицины, инженерной и огневой подготовки, а также научатся управлять дронами.
В Институте изучения войны пришли к выводу, что подобные программы военной подготовки призваны русифицировать украинских подростков, изолировать их от украинской идентичности и подготовить их к военным навыкам, которые потребуются, если им когда-нибудь придется воевать в российской армии.
"ISW часто наблюдал, как российские власти депортируют украинских детей, используя различные способы, включая депортацию их в Россию и принуждению к участию в таких программах военной подготовки. Россия также управляет военным тренировочным лагерем «Авангард» для депортированных украинских подростков, например, в Волгоградской области", – добавили эксперты.
Напомним, что Главное управление разведки запустило реестр с информацией о должностных лицах из России и Беларуси, которые причастны к депортации детей из Украины.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина вернула с временно оккупированных территорий шестерых детей. Трое из них полусироты.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.