Росія змушена купувати пальне для літаків через удари по НПЗ, - ГУР

Дефіцит пального та обхід санкцій

Шукати іноземне авіапальне Jet A-1 Кремль змушений через дефіцит внутрішніх ресурсів, на тлі спроб наростити повітряні атаки по Україні та підтримати цивільні перевезення.

Через це у РФ офіційно запровадили тимчасову заборону на експорт власного авіапального.

Воєнна розвідка встановила, що три танкери російського тіньового флоту вже доправили до портів Санкт-Петербурга та Владивостока 70 тисяч тонн пального Jet A-1 з Південної Кореї та Єгипту.

До схем залучили:

Судно ASTORIA (під санкціями Британії, ЄС та інших країн), яке доправило майже 11 тисяч тонн пального з корейського порту Ульсан до Владивостока на замовлення "Независимой нефтегазовой компании". Далі пальне передається компанії "ТЗК-АЭРО", яка забезпечує потреби збройних сил та ФСБ РФ.

Танкери HANNA та CAPIBARA (під санкціями України), які доправили майже 59 тисяч тонн авіапального з єгипетського порту Ель-Дехейла до "Петербургского нефтяного терминала". До постачання залучені компанії з ОАЕ, єгипетський завод MIDOR та Державна нафтова корпорація Єгипту (EGPC).

Як використовують імпортне пальне

За даними ГУР, пальне Jet A-1 є повністю сумісним із радянсько-російськими аналогами ТС-1 та РТ.

Його застосовують для заправки: