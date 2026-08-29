Росія змушена купувати пальне для літаків через удари по НПЗ, - ГУР

Росія змушена імпортувати авіаційне пальне Jet A-1 через значне скорочення власного виробництва авіаційного гасу, яке сталося внаслідок системних ударів України по нафтопереробних заводах РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
Шукати іноземне авіапальне Jet A-1 Кремль змушений через дефіцит внутрішніх ресурсів, на тлі спроб наростити повітряні атаки по Україні та підтримати цивільні перевезення.
Через це у РФ офіційно запровадили тимчасову заборону на експорт власного авіапального.
Воєнна розвідка встановила, що три танкери російського тіньового флоту вже доправили до портів Санкт-Петербурга та Владивостока 70 тисяч тонн пального Jet A-1 з Південної Кореї та Єгипту.
До схем залучили:
За даними ГУР, пальне Jet A-1 є повністю сумісним із радянсько-російськими аналогами ТС-1 та РТ.
Його застосовують для заправки:
Нагадаємо, що воєнна розвідка України продовжує протидіяти російській агресії, здійснюючи спецоперації та викриваючи секретні об'єкти ворога.
Раніше очільник Офісу президента України Кирило Буданов зазначав, що Україна здійснювала спроби домовитися з РФ про взаємне припинення далекобійних ударів.
За його словами, він особисто брав участь у цих переговорах, однак досягти результату не вдалося через позицію ворожої сторони.
Крім того, українським розвідникам вдалося розкрити таємниці військово-біологічної діяльності ворога.
На закритому острові Лісій у Тверській області РФ діє секретний комплекс під контролем ФСБ, де росіяни проводили дослідження зі смертельними патогенами.