Россия вынуждена покупать топливо для самолетов из-за ударов по НПЗ, - ГУР

Россия вынуждена импортировать авиационное горючее Jet A-1 из-за значительного сокращения собственного производства авиационного керосина, произошедшего в результате системных ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
Искать иностранное авиатопливо Jet A-1 Кремль вынужден из-за дефицита внутренних ресурсов, на фоне попыток нарастить воздушные атаки по Украине и поддержать гражданские перевозки.
Поэтому в РФ официально ввели временный запрет на экспорт собственного авиатоплива.
Военная разведка установила, что три танкера российского теневого флота уже доставлены в порты Санкт-Петербурга и Владивостока 70 тысяч тонн горючего Jet A-1 из Южной Кореи и Египта.
К схемам привлекли:
По данным ГУР, горючее Jet A-1 полностью совместимо с советско-российскими аналогами ТС-1 и РТ.
Его применяют для заправки:
Напомним, что военная разведка Украины продолжает противодействовать российской агрессии, совершая спецоперации и разоблачая секретные объекты врага.
Ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов отмечал, что Украина предпринимала попытки договориться с РФ о взаимном прекращении дальнобойных ударов.
По его словам, он лично участвовал в этих переговорах, однако добиться результата не удалось из-за позиции враждебной стороны.
Кроме того, украинским разведчикам удалось раскрыть секреты военно-биологической деятельности врага.
На закрытом острове Лисий в Тверской области РФ действует секретный комплекс под контролем ФСБ, где россияне проводили исследования со смертельным патогеном.