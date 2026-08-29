Россия вынуждена покупать топливо для самолетов из-за ударов по НПЗ, - ГУР

Дефицит горючего и обход санкций

Искать иностранное авиатопливо Jet A-1 Кремль вынужден из-за дефицита внутренних ресурсов, на фоне попыток нарастить воздушные атаки по Украине и поддержать гражданские перевозки.

Поэтому в РФ официально ввели временный запрет на экспорт собственного авиатоплива.

Военная разведка установила, что три танкера российского теневого флота уже доставлены в порты Санкт-Петербурга и Владивостока 70 тысяч тонн горючего Jet A-1 из Южной Кореи и Египта.

К схемам привлекли:

Судно ASTORIA (под санкциями Британии, ЕС и других стран), доставившее почти 11 тысяч тонн горючего из корейского порта Ульсан во Владивосток по заказу "Независимой нефтегазовой компании". Далее горючее передается компании "ТЗК-АЭРО", обеспечивающей потребности вооруженных сил и ФСБ РФ.

Танкеры HANNA и CAPIBARA (под санкциями Украины), доставившие почти 59 тысяч тонн авиагорючего из египетского порта Эль-Дехейла в "Петербургский нефтяной терминал". К снабжению привлечены компании из ОАЭ, египетский завод MIDOR и Государственная нефтяная корпорация Египта (EGPC).

Как используют импортное горючее

По данным ГУР, горючее Jet A-1 полностью совместимо с советско-российскими аналогами ТС-1 и РТ.

Его применяют для заправки: