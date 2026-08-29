Смертельні патогени, ФСБ і закритий острів: у ГУР розкрили таємниці біолабораторії РФ

На закритому острові Лисий у Тверській області РФ працює секретний комплекс, який може бути пов'язаний із військовими дослідженнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю представника ГУР Андрія Черняка Kyiv Post.

За словами Черняка, об'єкт працює в інтересах Міністерства оборони Росії. Комплекс існує ще з 1938 року. Спочатку його офіційно використовували для дослідження захворювань тварин.

Після розпаду СРСР об'єкт поступово занепав. Ситуація змінилася у 2022 році, коли Росія розпочала масштабну реконструкцію комплексу. Старі будівлі знесли, а на їхньому місці звели нові лабораторні приміщення.

За даними української розвідки, нові споруди мають посилений захист і призначені для роботи з біологічними зразками та хімічними речовинами. Об'єкт також визначили як важливий для "забезпечення обороноздатності та безпеки Росії".

Що відомо про діяльність комплексу

Офіційно об'єкт називається "Центр експериментальної фізіології". Російська сторона заявляє, що там досліджують хвороби свійських тварин, зокрема бруцельоз і туберкульоз.

Водночас у травні Федеральне медико-біологічне агентство РФ почало шукати для роботи на острові лаборанта. Серед вимог до кандидата була робота з патогенними біологічними агентами I-IV груп.

За російською класифікацією, до найнебезпечнішої I групи належать збудники особливо небезпечних інфекцій. Серед них РФ називає чуму, Еболу, віспу та сибірську виразку.

Саме ця деталь, на думку української розвідки, викликає питання щодо реального призначення комплексу та характеру робіт, які там проводяться.

Черняк також звернув увагу на історію об'єкта. За його словами, ще у 1950-1960-х роках американська розвідка розглядала його як можливий центр розробки біологічної зброї.

Окреме питання викликає розташування комплексу. Він знаходиться на острові, а акваторію навколо нього з 2023 року закрили для доступу.

"Кремль не хоче, щоб хтось туди потрапив і зафіксував, що там відбувається", - сказав представник ГУР.

Хто охороняє секретний об'єкт

За словами Черняка, комплекс охороняють на найвищому рівні. До забезпечення його безпеки залучені підрозділи ФСБ і Федеральної служби охорони, військовий гарнізон, а також зенітні комплекси та засоби радіоелектронної боротьби.

При цьому офіційно об'єкт перебуває у підпорядкуванні Федерального медико-біологічного агентства Росії. У ГУР стверджують, що фактично він працює в інтересах російського Міноборони.

Реконструкція комплексу на острові Лисий також відбувалася паралельно з розбудовою 48-го Центрального науково-дослідного інституту Міноборони РФ під Москвою. За даними української розвідки, обидва об'єкти відновлювали в межах однієї програми фінансування.

Які можуть бути наслідки аварії

Черняк заявив, що можлива аварія на такому об'єкті може мати масштабні наслідки для Тверської області та сусідніх регіонів.

За його словами, потрапляння агресивних хімічних речовин у воду може знищити місцеву екосистему, після чого забруднення поширюватиметься річками. У такому випадку сотні тисяч людей можуть втратити доступ до питної води.

Ще небезпечнішим, за оцінкою представника ГУР, може бути потрапляння у воду патогенних мікроорганізмів. Він припустив, що в разі аварії російська влада може не повідомити населення про реальні масштаби небезпеки.